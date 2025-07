Napoli-Catanzaro, Top & Flop: De Bruyne vede spazi dove altri non possono, Neres tra i più pimpanti! La catena Olivera-Lang da riprovare

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Napoli-Catanzaro 2-1 è la seconda uscita ufficiale stagionale della squadra 2025/26 di mister Antonio Conte, la seconda amichevole della nuova stagione che ha messo in mostra qualche calciatore più di altri. Non ha molto senso fare delle vere e proprie pagelle in occasione delle amichevoli estive del ritiro in Val di Sole, tuttavia è giusto provare ad analizzare quale prestazione singola ha convinto di più… E quale meno.

Pagelle Napoli-Catanzaro 2-1: i TOP & FLOP

Di seguito i calciatori che più hanno messo in mostra le proprie qualità nel corso di Napoli-Catanzaro 2-1. Chi sono i migliori in campo? Andiamolo a scoprire.

TOP

De Bruyne - Un paio di passaggi al 4’ tanto semplici tanto efficienti per arrivare in area di rigore. Anche all’11’ e al 13’, filtranti che scatenano ‘oooh’ da Dimaro. Vede occasioni dove altri vedrebbero impedimenti, come il tacco per Lucca al 32’.

Lucca - Abile nel crederci fino in fondo guadagnandosi il rigore che va a segnare. Sempre presente, che giochi con i compagni spalle alla porta o si faccia trovare nella spazio per calciare. Peccato solo per il tocco sbagliato nel finale di primo tempo.

Neres - Il tocco e la velocità con cui supera Nuamah per andare in area e servire Raspadori è illuminante. L’asse con De Bruyne al 26 luglio promette belle cose. Sicuramente uno di quelli con la condizione migliore.

Hasa - Cerca la porta su punizione, si propone con coraggio e sfrontatezza anche palla al piede e al momento del lancio. Deciso e duro nei contrasti. Si vede che ha tecnica, troverà ulteriore spazio? Un errore, tuttavia, sul gol del Catanzaro.

E chi è che ha convinto meno? Di fatto non ci sono veri e propri flop in questo match, ma c'è qualcuno che un po' ha deluso o semplicemente che è apparso in ombra rispetto ai compagni. Di seguito l'elenco dei calciatori rimandati.

FLOP

Lang - Cerca spesso l’1vs1, non ha tante occasioni e non sono nemmeno quelle giuste. Quella al 25’ sembra sbloccarlo timidamente, al 42’ tenta il dribbling e poco dopo va all’azione migliore sua con Olivera. La connessione tra i due è sicuramente da riprovare.

Olivera - D’Alessandro dal suo lato arriva al cross, poco attento nel retropassaggio verso Meret con Biasci che ne approfitta non segnando. Buona intesa con Lang a metà primo tempo, come la chiusura su D’Alessandro al 40’.

Juan Jesus - Sospetto il mancato rientro su Iemmello in occasione del gol, rimane a diversi metri di distanza dopo esser uscito sulla sinistra e non rientra, nonostante non sia l’unico ad averne la responsabilità. Pittarello riesce a vincergli il duello e tira all’82’.

Zerbin - Ha una buona occasione all’82’, spreca il contropiede servendo Lukaku e non Coli Saco. Butta via qualche pallone di troppo. Gli manca il guizzo.

