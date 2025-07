Restyling stadio Maradona, Il Mattino - C'è l'ok di Uefa e Figc al progetto del Comune. Dagli spalti alla pista d'atletica: tutte le novità

Ultimissime notizie calcio Napoli - Ieri c’è stato un incontro a Palazzo San Giacomo tra il delegato Uefa (Michele Uva), Giovanni Spitalieri, responsabile dell'Area progetti innovativi della Figc, Eduardo Cosenza ed il capo di gabinetto Maria Grazia Falciatore per discutere del restyling stadio Maradona per Euro 2032. All’incontro hanno preso parte anche il sindaco Gaetano Manfredi ed Arturo Testa in rappresentanza della SSC Napoli.

Restyling stadio Maradona, arriva l’ok di Uefa e Figc

Come si legge su Il Mattino, sia Uefa e Figc hanno dato l’ok al progetto presentato da Eduardo Cosenza per quanto riguarda il restyling dello stadio Maradona. Il 90% dei requisiti richiesti dall'Uefa, ben 130, sarebbero rispettati. E ci sarebbe poi la disponibilità a un confronto tecnico per risolvere le ultime questioni.

Cosenza ha presentato due dossier a Uva e Spitalieri. Il primo è quello per la riapertura del terzo anello che allargherà la capienza dell'ex San Paolo di diecimila posti.

L'altro dossier presentato ai delegati di Uefa e Figc è proprio quello che Cosenza ha presentato anche al club e vale a dire quello della completa ristrutturazione dell'impianto con l'eliminazione della pista d'atletica e la realizzazione di una gradinata unica con distanza dal campo a massimo sette metri. Un piano che prevede anche l'estensione della copertura a tutto l'impianto. Ma il progetto si concentra anche su spazi commerciali, parcheggi, servizi e altri elementi che rispettano i parametri Uefa.