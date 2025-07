Como, Suwarso: "Bisogna seguire il modello di business del Napoli di De Laurentiis"

Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha rilasciato un'intervista a La Stampa. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Il calcio italiano viene dipinto in declino, ma voi avete investito qui.

?«È nella top tre al mondo. In Inghilterra ci sono i soldi e la Liga ha un grande seguito grazie anche al Sud America. In Italia, purtroppo, si parla solo italiano, come in Germania il tedesco. Qui le televisioni, gli articoli, le community parlano in una lingua e sono incomprensibili per chi viene da fuori. In Italia ci sono grandi squadre e giocatori, bisogna cercare di attrarre un nuovo mercato di pubblico».

State cercando di portare un nuovo punto di vista al calcio italiano? «Il primo a farlo è stato De Laurentiis con il Napoli. Non abbiamo una città così grande, quindi dobbiamo cercare una strada diversa. Qui il brand è il lago di Como e ci concentriamo su quello. Bisogna seguire i modelli di business di Napoli, Atalanta e Bologna. Il Cagliari sta iniziando a farlo».