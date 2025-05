Prandelli: "Lasciatemi dire una cosa importante su Parma-Napoli"

Notizie Napoli - Cesare Prandelli, ex ct della nazionale, è spettatore interessato del duello scudetto tra Napoli e Inter. L'allenatore ha rilasciato una intervista ai microfoni di Repubblica, eccone un breve stralcio:



Allora Prandelli, chi la spunta?

«Non faccio percentuali, dico soltanto che un punto di vantaggio è molto importante in questo momento del campionato. Mancano soltanto due gare. Gli scudetti si vincono pure di misura. Ma siamo di fronte ad un incrocio davvero molto importante. Il Napoli ha pareggiato col Genoa e dovrà dimostrare al Tardini di aver resettato mentalmentecancellando il pari al Maradona.

Gli azzurri devono assolutamente vincere. Sarà un bel banco di prova».



Il Parma è un avversario ostico.

«È una squadra particolare da quando è arrivato Chivu in panchina. Se l’avversario è più forte e concede spazio, il Parma è temibile nelle ripartenze e lo ha dimostrando facendo risultato contro Juventus, Bologna e Inter.

Se i gialloblù devono fare la partita, hanno sicuramente qualche difficoltà».