Niente ritiro col Chelsea per Lukaku, aspetta solo il Napoli: ha sentito spesso Conte in questi giorni

Calciomercato Napoli - Antonio Conte vuole Lukaku che a sua volta è pronto a sposare il progetto Napoli e tornare a lavorare con l'allenatore che l'ha rilanciato ai tempi dell'Inter. Ora ci sono delle nuove notizie di mercato sul futuro del belga.

Calciomercato: Lukaku-Napoli, la svolta

Secondo quanto riportato da Il Mattino, è solo una questione di tempo per rivedere Lukaku in Serie A. Il tempo sarà decisivo per le scelte dell'attaccante belga che pare voglia fare di tutto per aspettare Conte e le mosse del Napoli, ma intanto si lascia aperta la porta Milan.

Il suo futuro è lontano da Londra, non rientra nei piani dei blues che non sembrano intenzionati a portarlo neppure in ritiro (in programma a Cobham, nell'attrezzatissimo centro sportivo del Chelsea, nella contea del Surrey, da lunedì prossimo prima di partire per la tournée in Usa) in attesa di trovargli una collocazione.

Intanto, c'è il Milan che ha messo sul piatto una formula interessante e sopratutto può giocarsi la carta della partecipazione alla prossima SuperChampions. Nonostante tutto, però, Lukaku continua a flirtare con il club azzurro forte della presenza del suo mentore Antonio Conte, con cui pure pare si sia sentito spesso negli ultimi giorni.