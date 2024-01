Nehuen Perez al Napoli? Arriva la risposta dell'Udinese a ADL

Calciomercato Napoli - Tra i nomi balzati in orbita Napoli nelle ultime ore c'è anche quello di Nehuen Perez dell'Udinese. Il difensore, come confermato dal suo agente ieri ai microfoni di Radio Crc, interessa concretamente agli azzurri. L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela qual è il piano del club friulano per il centrale argentino.

Interesse Napoli per Nehuen Perez

