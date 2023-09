Natan finora convince, Il Mattino: ha messo in mostra tre doti, se l'è cavata egregiamente in coppia con Ostigard

Ultime notizie Napoli - L'allenatore del Napoli Rudi Garcia ha lanciato il difensore brasiliano Natan dal primo minuto contro l’Udinese e ha avuto una buona prova in cambio, come racconta l’edizione odierna de Il Mattino.

Natan è partito titolare per sostituire l'infortunato Juan Jesus:

“Se l'è cavata egregiamente in coppia con Ostigard sia in terra felsinea, sia all'esordio al Maradona contro i friulani. Il brasiliano ha messo in mostra senso della posizione, rapidità negli anticipi ed una buona personalità nel mordere le caviglie degli avversari. Insomma, un buon inizio”