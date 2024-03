Il Mattino - Napoli stregato da un numero 9 che gioca in Olanda: è lui l'erede di Osimhen

Calciomercato Napoli - Sulla cessione di Victor Osimhen non ci sono dubbi. Il Napoli cederà l'attaccante nigeriano previo pagamento della clausola rescissoria da 130 milioni di euro. Una cifra importante che darà la possibilità agli azzurri di poter scegliere chi sarà l'erede del centravanti nigeriano. Come si legge su Il Mattino c'è un nome che ha definitivamente stregato lo scouting. Si tratta di una punta che gioca in Olanda: Santiago Gimenez.

Santiago Gimenez

Santiago Gimenez erede di Osimhen al Napoli

Stando a quanto si legge su Il Mattino, Santiago Gimenez è il nome che ha stregato tutto il Napoli. L'attaccante in forza al Feyenoord è il nome in cima alla lista dello scouting del club partenopeo. La scorsa settimana alcuni collaboratori di Meluso e Micheli sono andati a vedere dal vivo questo attaccante che in Eredivisie ha segnato già 20 reti in 23 incontri con anche 4 assist. In Champions League ha invece totalizzato 4 partite con 2 gol all'attivo. Il classe 2001 messicano è stato acquistato dal PSV per soli 6 milioni di euro dal Cruz Azul nella stagione 2022/23.