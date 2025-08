Tweet di Nicolò Schira su Cajuste:

"Jens Cajuste è ad un passo dal tornare a Ipswich da Napoli in prestito ( € 1,5M) con opzione di acquisto ( € 7,5M), che diventerà un obbligo se itfc tornerà in Premier League. Pronto un contratto fino al 2029 (1+3) per il centrocampista".