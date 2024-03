"Lui lo sa che non sono razzista!" Acerbi indica Thuram e rende il suo gesto ancora più infelice

Ultime notizie Serie A - Sebbene il profilo basso scelto inizialmente da Juan Jesus, ieri Acerbi s'è difeso dopo l'esclusione dalla Nazionale: «Dalla mia bocca certe cose non sono uscite. Ha capito male». E allora Juan Jesus è stato costretto, via social, a tornare sull'argomento: «Mi ha detto: 'Sei solo un negro, vai via', a me non sta bene», più o meno al minuto 59 di Inter-Napoli di domenica. Ripreso dalle telecamere, Juan Jesus si è lamentato subito con l’arbitro La Penna.

Ma già dal labiale dell'episodio in campo si percepiva la matrice dell'insulto. E a proposito del labiale di Acerbi, Repubblica nell'edizione odierna scrive:

"Saranno sentiti i due protagonisti — forse addirittura insieme — e alcuni loro compagni, a partire da Thuram, a cui Acerbi ha subito chiesto aiuto, indicandolo: «Lui lo sa che non sono razzista!»".

Forse la frase più infelice di tutte, come se avere un compagno di squadra di colore possa annullare e giustificare un insulto razzista ad un avversario. Uscita infelice.