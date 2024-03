Lotta Champions, Gazzetta: il Napoli ha ripreso a correre, Calzona ha rimesso in circolo la linfa spallettiana

Notizie Napoli calcio. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla corsa alla prossima Champions League, analizzando anche il momento del Napoli e la possibile rimonta azzurra:

Fiorentina, Lazio e Napoli possono ancora sognare un posto Champions? Sì, anche perché potrebbero essere 5 e non 4 e gli scontri diretti aiutano a risalire la classifica. E poi tutte e tre dispongono del miglior propellente: il gioco. Il Napoli lo ha appena ritrovato con Calzona che ha rimesso in circolo la linfa spallettiana. La Lazio ha dimostrato contro il Bayern Monaco cosa può l’organizzazione di Sarri. E, contro Sarri, Italiano ha dimostrato quanto può la Viola se non si distrae.