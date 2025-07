Lang è il calciatore con il maggior numero di occasioni palla al piede della scorsa stagione al PSV

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha chiuso l'acquisto di Noa Lang e ora ci sono novità sul’esterno classe 1999 è stato il calciatore ad aver creato il maggior numero di occasioni con movimenti palla al piede nella scorsa stagione con il Psv ed è pronto migliorare la fase difensiva: «Per diventare un giocatore completo devo anche saper difendere. Su questo aspetto lavorare con Conte è perfetto. È un buon momento per mettere in luce le mie qualità in difesa. In Italia sono venuto per potenziarmi completamente. Le difese italiane sono forti, i difensori in Champions mi raddoppiano ed è una sfida che mi piace».