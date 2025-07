Tuttosport - Lookman ha scelto l'Inter: starà fuori 3 settimane per infortunio

L'Inter è pronta ad affondare per il colpo in attacco e vuole chiudere per Ademola Lookman. Adesso ci sono importanti sviluppi che riguardano l'affare per l'attaccante nigeriano.

Calciomercato Napoli - Aggiornamenti da Tuttosport sull'affare Lookman conteso tra Inter e Napoli:

L’infortunio che ha messo ko Ademola Lookman proprio nel primo giorno di lavoro con l’Atalanta a Zingonia (stiramento al polpaccio sinistro) necessiterà due-tre settimane di stop, il che può essere un assist per condurre una trattativa lontano dai riflettori e a fuoco lento. Per cause di forza maggiore Cristian Chivu non potrà avere subito il rinforzo più importante per la sua Inter votata al 3-4-2-1 ma questo contrattempo - visto dall’ottica di Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin - può anche non essere una brutta notizia. Questo anche perché, alla luce del patto di ferro preso con il giocatore - atteso da un contratto fino al 2030 a 4 milioni a stagione (costo per l’Inter 5,3, considerato che Lookman può ancora godere dei benefici del Decreto Crescita) -, il nigeriano rifiuterà ogni altra destinazione in Italia e all’estero che gli sarà proposta dall’Atalanta. Atteggiamento intransigente figlio del patto stretto un’estate fa quando l’attaccante stava flirtando con il Paris Saint-Germain: può magari anche essere vero, come sostengono i Percassi, che non si è mai parlato di cifre nella famosa promessa fatta al giocatore, però è lecito da parte di Lookman pensare di poter andare là dove più gli aggrada vista la promessa di essere accontentato nel caso arrivasse un club con un’offerta congrua per lui. E quella dell’Inter da 40 milioni - prestito con obbligo di riscatto - può ritenersi tale (anche se in primis la formula non piace ai Percassi). L’Inter sa bene che il giocatore è a bilancio per 4.35 milioni e che l’Atalanta dovrà però corrispondere al Lipsia un 10% sulla rivendita per guadagni fino a 20 milioni, che sale al 15% per eccedenze superiori. Questo vuol dire che se i Percassi accettassero l’offerta dell’Inter, genererebbero a bilancio una plusvalenza pari a 35,7 milioni, di cui 7,2 milioni verrebbero girati al Lipsia, sarebbe l’ennesimo jackpot per i bergamaschi. Lookman invece vedrebbe più che raddoppiato il suo stipendio (quello attuale è di 1,8 milioni). Va ricordato che l’attaccante, qualora (come tutto fa pensare) dovesse convolare a nozze con l’Inter, non sarà a disposizione nella finale a quattro di Supercoppa, prevista come ormai da tradizione in Arabia Saudita tra il 18 e il 22 dicembre considerato che sarà impegnato in Coppa d’Africa con la Nigeria dal 21 dicembre al 18 gennaio 2026 (la competizione si disputerà in Marocco).