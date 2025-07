CorSport - Raspadori sblocca Lookman, ADL pronto: oggi rilancio da Milano

Svolta di calciomercato per il futuro di Ademola Lookman pronto a lasciare l'Atalanta per restare a giocare in Italia dove è corteggiato in maniera seria da Inter e Napoli che si contendono l'acquisto del giocatore.

Calciomercato Napoli - Possibile colpo di scena con la giornata di oggi che può essere decisiva per il futuro di Lookman come scrive il Corriere dello Sport:

Il Napoli s’è mosso, l’Inter non ha arretrato ed è pronta a rilanciare, l’Atalanta è in attesa con le idee chiare. Ademola Lookman è diventato all’improvviso l’oggetto di due desideri e se vogliamo una sorta di prolungamento della splendida sfida per l’ultimo scudetto che ha agitato giorni e notti di Conte e Inzaghi. Altre storie.

Oggi a Milano c’è Chivu, Simone è in Arabia e il terzo tempo di mercato venuto fuori all’improvviso ha contorni del tutto diversi rispetto al classico brindisi tra avversari amici del rugby. Già, Lookman è un affare serio, serissimo: 27 anni, attaccante micidiale, la scuola di Gasp in fase difensiva, l’abitudine di giocare uomo-uomo, i gol su un carnet importantissimo e anche la corona di erede di Osimhen sul trono del Pallone d’Oro africano. Tra l’altro, è nigeriano come Osi; e se Victor ha difeso la sua scelta di nome Galatasaray anche a dispetto del pozzo di petrolio da 40 milioni a stagione offerto dall’Al-Hilal, anche Ademola ha scelto l’Inter raggiungendo a coté l’intesa personale sull’ingaggio. Sull’asse Milano-Bergamo, però, la quadra non è stata trovata: ballano dieci milioni tra l’offerta interista da quaranta e la richiesta della Dea da cinquanta.

Un margine a fisarmonica: potrebbe allargarsi o restringersi, dipende tutto dalle prossime mosse. Rapide, se vogliamo: l’Inter ricomincerà oggi a lavorare intensamente all’affare e rilancerà. E il Napoli, nel frattempo, continuerà a restare in attesa, pronto eventualmente a inserirsi: il direttore sportivo Manna ha fatto la prima mossa di recente proponendo agli agenti di Lookman un salario da cinque milioni a stagione, superiore di circa un milione rispetto a quello prospettato dall’Inter, con i benefici del Decreto Crescita.

Se lo stallo Atalanta-Inter non sarà superato in tempi brevi, o se il gap non sarà ridotto in maniera definitiva, evidentemente avrebbe anche la chance di studiare l’operazione da prospettare alla Dea. Con una variabile imprescindibile: Giacomo Raspadori, di certo uomo decisivo per la conquista dello scudetto ma anche attaccante alla ribalta nella seconda parte della stagione. Dopo tante esclusioni. La situazione di Jack è ancora in sospeso: la sua eventuale cessione sbloccherebbe l’azione su Lookman.