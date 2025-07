CorSport - Tenuta atletica splendida di Lang: doppia i compagni e ha infiammato Conte in un testa a testa con McTominay

Noa Lang si presenta a Napoli, lui è: un ragazzo di 26 anni dall'impressionante personalità e un corpo dipinto ad arte. Decine di tatuaggi, uno dedicato a Mandela. Carattere, sfrontatezza, estro, talento: ecco perché le sue percentuali al dribbling sono sempre altissime; ecco perché disegna cross con il compasso, segna e fa segnare. Nell'ultima Eredivisie vinta con il Psv ha realizzato 11 gol e collezionato 10 assist in 29 partite (14 e 12 comprese Champions e coppe). In questi primi giorni di allenamenti massacranti a Dimaro, però, ha dimostrato anche una splendida tenuta atletica: resistenza, velocità, intensità. Ieri mattina, a fine seduta, ha staccato tutti i compagni insieme con McTominay e Sgarbi nell'ultima serie di allunghi a tutto campo, doppiandone un bel po’. Il testa a testa finale con McT, una specie di ironman, ha infiammato i tifosi. Figuriamoci Conte: Noa sa come si fa. Lo conferma il Corriere dello Sport.