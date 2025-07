Calciomercato Napoli, sfilata di acquisti tra Villa Stuart e Dimaro e altri due ne sono in arrivo nelle prossime ore: Juanlu Sanchez per la fascia destra e Vanja Milinkovic-Savic per la porta. Ma non finisce qui.

Come riporta Il Mattino oggi in edicola, mancano ancora due tasselli nello scacchiere di Antonio Conte: il sesto centrocampista e il quarto esterno offensivo.