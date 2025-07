CorSport - Osimhen atteso a Istanbul nelle prossime ore per visite mediche e firma

Calciomercato Napoli - Il Corriere dello Sport analizza quella che sembra essere la trattativa definitiva per il trasferimento di Victor Osimhen dal Napoli al Galatasaray.

Chiude la valigia, il viaggio è pronto: destinazione Istanbul. Nel tardo pomeriggio di ieri i due presidenti hanno trovato l’accordo definitivo. Mancano solo le garanzie di pagamento.

Il Napoli attende ora le lettere di credito alla riapertura delle banche. Ieri, d’altronde, era festivo. L’accordo definitivo è stato raggiunto di domenica, dunque, dopo un weekend di lavoro e contatti no stop tra i due club. Il Napoli è stato accontentato su tutti i punti in questione, su tutte le condizioni necessarie per dare il via libera che in Turchia i tifosi aspettavano da tempo.

Tutti pazzi per Osimhen atteso a Istanbul nelle prossime ore per visite mediche e firma. Si sta anche organizzando una super festa allo stadio dove Osi si è esaltato. Un anno da ricordare con vittoria di campionato e coppa e 37 gol totali. La sua volontà è stata determinante. Osi ha sempre rifiutato altre proposte, come i 40 milioni a stagione dell’Al Hilal e altri club europei.

Ha sempre messo al primo posto il Gala e il club ha fatto uno sforzo enorme per riportarlo a casa, stavolta a titolo definitivo. In Turchia quello che si sta per concludere lo definiscono l’affare del secolo. Un’operazione storica per la Super Lig per portata economica. Un investimento mai visto prima.