Tuttosport - Milinkovic-Savic separato in casa, è pronto a chiudere col Napoli: il Torino ha scelto il sostituto

Calciomercato Napoli - Il Napoli vuole continuare a lavorare per rinforzarsi attraverso il calciomercato in ogni zona del campo e spunta anche l'occasione per andare ad affondare il colpo per il portiere del Torino Milinkovic Savic.

A svelare le ultimissime notizie è l'edizione di Tuttosport che dà aggiornamenti sul fronte Milinkovic-Savic con che non è nemmeno stato schierato in amichevole e ora il Torino cerca di chiudere per il sostituto così da dare il via libera al Napoli:

L’ultima idea di Cairo e Vagnati conduce in Portogallo, in particolare allo Sporting Lisbona. Perché nell’attesa di chiudere col Napoli per Milinkovic Savic, la società ha cominciato da qualche giorno a sondare la possibilità di portare in granata Franco Israel. Dopo i primi contatti con entourage del calciatore e con il suo club, lo Sporting Lisbona, ora il Torino dovrà decidere se affondare il colpo, avendo trovato un accordo di massima, per poter subito chiudere l’operazione quando arriverà il momento.

Franco Israel si è trasferito in Portogallo nel 2022 dopo quattro anni alla Juventus. Con la maglia bianconera il portiere uruguaiano non ha mai esordito in Serie A: titolare in Primavera, poi a difesa della porta della Next Gen, fino al trasferimento allo Sporting dove ha giocato poco più di cinquanta partite in tre anni. Nell’ultima stagione la squadra di Israel ha vinto lo scudetto ma il classe 2000, dopo una prima parte in cui ha vestito la maglia da titolare oltre che in campionato anche in Champions League, ha perso il posto nella seconda metà dell’annata. La Serie A rappresenterebbe una grande occasione per lui ma per il Torino sarebbe una scommessa. Non la prima in quel ruolo, considerato che anche quella di Milinkovic Savic lo era stata: il serbo aveva alle spalle poca esperienza quando è diventato, un po’ a sorpresa, il portiere della squadra di Juric.

Se la scelta dovesse cadere proprio su Israel, considerato quanto sono avanti i discorsi con lo Sporting, si andrebbe su un profilo completamente diverso da quelli sondati. Finora, infatti, i granata avevano portato avanti i contatti per arrivare a portieri che finora hanno maturato una grande esperienza nel nostro campionato. Uno su tutti Wladimiro Falcone, baluardo del Lecce, giocatore affidabile e continuo, già allievo di Baroni. Resta vivo l’interesse, certo, anche perché nel mercato tutto può cambiare ed è bene in questo caso avere subito pronto un piano B. I salentini continuerebbero il loro percorso col portiere ma è stato proprio l’estremo difensore, a fine stagione, a far presente l’idea di voler cambiare aria e ripartire da una piazza diversa come quella granata. Prenotato il giocatore, il Toro si è mosso anche in altre direzioni. Per esempio ha sondato la possibilità di arrivare a Lorenzo Montipò, che ha una situazione ben diversa da quella di Falcone. Ha il contratto in scadenza nel 2026, sta lavorando per rinnovarlo e se dovesse firmare con i gialloblù resterebbe in Veneto anche nella prossima stagione.

Esperienza che, anche se si parla di un portiere più giovane di Falcone e Montipò, ha pure Stefano Turati. Di proprietà del Sassuolo, il classe 2001 ha giocato in Serie A con Frosinone e Monza nelle ultime due annate ma è destinato a lasciare di nuovo i neroverdi per accasarsi altrove. Diverso il discorso che riguarda Elia Caprile, per il quale il Cagliari chiede una cifra che risulta lontana dalle intenzioni di spesa del Torino.