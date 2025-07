Amichevoli estive: su Dazn le gare del Napoli ma in PPV

Ultimissime Calcio Napoli - Amichevoli estive su DAZN si accende l’appuntamento con il calcio italiano: i test estivi segnano il debutto dei nuovi allenatori e delle formazioni rinnovate, offrendo ai tifosi un primo sguardo sulle squadre che affronteranno il prossimo campionato.

Dopo un campionato da cardiopalma, infatti, cresce l’attesa per la Serie A 205/26, a partire dal 23 agosto, le 20 squadre si daranno battaglia sul campo per il titolo di Campione d’Italia.

Ma come vedere le amichevoli estive dei club di Serie A? Tutte le amichevoli sono incluse, senza costi aggiuntivi, all’interno degli abbonamenti DAZN Plus, DAZN Standard e Goal Pass, ad eccezione delle partite del Napoli che saranno messe a disposizione dal club stesso in modalità pay-per-view (acquistabili ad un costo fissato) per gli utenti già abbonati a DAZN.

Amichevoli Napoli Dimaro:

22 luglio Napoli-Arezzo ore 18:00

26 luglio Napoli-Catanzaro ore 18:00

Amichevoli Napoli Castel di Sangro: