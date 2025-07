Mercato Napoli, offerto Lino dell'Atletico Madrid e sondaggio nelle ultime ore per Kubo!

Calciomercato Napoli, importanti novità in entrata per l'esterno offensivo. Difficoltà ad arrivare a Dan Ndoye, sul giocatore è piombato con forza il Nottingham Forest.

La SSC Napoli valuta alternative e secondo l'esperto Matteo Moretto tramite Youtube nelle ultime ore sarebbero stati valutati nuovi nomi.

"Due nomi nuovi in casa SSC Napoli. Al momento l'operazione per Dan Ndoye è ferma, il Nottingham Forest è piombato forte sul giocatore e sta avanzando riguardo all'operazione al netto dell'infortunio che ha subito il giocatore durante l'amichevole del Bologna.

Nelle ultime ore sono stati proposti-sondati due nomi per gli azzurri. L'ala sinistra proposta al Napoli, non è una trattativa in corso ma è un nome che piace, è quella dell'Atletico Madrid in uscita ovvero Samuel Lino. Valutazione attorno ai 20-25 milioni.

Il secondo nome è quello di un'ala destra molto interessante e promettente, che garantirebbe un rendimento immediato ed è quello di Takefusa Kubo della Real Sociedad".