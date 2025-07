Radio CRC: "Lino l'alternativa a Ndoye, prima call per capire la fattibilità dell'operazione: costa 25 milioni"

Calciomercato Napoli - Marco Giordano di Radio Crc svela quella che potrebbe essere l'alternativa scelta dal Napoli per l'attacco se dovesse saltare Ndoye:

"Samuel Lino è entrato nei radar del Napoli. Prime call per comprendere la fattibilità dell'operazione, ovviamente alternativa all'arrivo di Ndoye. Costo del cartellino chiesto: 25 milioni. Il Napoli ha lo slot disponibile per tesserare un extracomunitario. Nel frattempo, no del Bologna al Nottingham per Ndoye: offerti meno di 30 milioni, secco no di Sartori".