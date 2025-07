Biglietti Napoli-Arezzo amichevole: ultimi 200 biglietti disponibili al coperto, come acquistarli

Biglietti Napoli Arezzo amichevole di Dimaro, sarà la prima uscita stagionale degli azzurri che in ritiro a Dimaro giocheranno di sicuro due amichevoli. In vendita gli ultimi biglietti dell'amichevole Napoli-Arezzo per il ritiro di Dimaro, qui tutte le informazioni sull'amichevole Napoli Arezzo biglietti in vendita.

Biglietti Napoli Arezzo amichevole: dove acquistarli

Biglietti Napoli Arezzo amichevole - Come acquistare i biglietti Napoli-Arezzo? Basta andare su liveticket.it! Sono state rese note le amichevoli in Trentino del Napoli a Dimaro con tanto di date e biglietti per i match. La Curva Carciato, al coperto e destinata ai tifosi dell'Arezzo, non è stata del tutto riempita e per questo motivo che sono ora disponibili altri 200 biglietti per Napoli-Arezzo per i tifosi azzurri. Ecco quanto annunciato dalla Regione Trentino:

22 luglio Napoli-Arezzo ore 18:00

Sono gli ultimi biglietti in vendita per l'amichevole Napoli-Arezzo allo stadio Comunale di Carciato, nella SKIITArena nel Comune di Dimaro Folgarida. Biglietti Napoli-Arezzo, questa la notizia delle ultime ore:

Aperta la vendita di 200 ingressi in Curva Carciato (al coperto) per l'amichevole di domani Napoli-Arezzo

L’acquisto dei biglietti Napoli Arezzo per i tifosi ospiti sarà disponibile a breve e valido solo nella curva Carciato e possono essere acquistati su liveticket.it: