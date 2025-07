De Bruyne ha lasciato intendere di cercare una rivincita contro il Manchester City

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle parole di Kevin De Bruyne ieri in conferenza stampa:

"De Bruyne ha lasciato intendere di cercare pure una rivincita, dopo il mancato rinnovo del suo contratto da parte del City. «Non mi era mai capitato di passare a parametro zero da una società all’altra. Era una nuova situazione per me e negli ultimi mesi a Manchester ero un po’ stressato. Poi è arrivata l’offerta del Napoli e per me è stata la soluzione ideale. Arrivo nella squadra campione d’Italia e dopo aver lavorato nove anni per Guardiola e sono felice di poterlo fare ora con Conte. Non ho parlato ancora tanto con lui, ci siamo solamente confrontati un po’ sul campo. Al Chelsea mi ricordo che giocava in modo diverso, con la difesa a cinque, ma è un allenatore molto tattico, oltre chepreparato. In campo ci guiderà lui. Io devo invece imparare la vostra lingua in fretta e studiare anche la serie A»".