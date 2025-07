Ora su Nunez piomba la Juventus! Repubblica: "I bianconeri hanno capito che..."

Calciomercato Napoli, è ufficialmente Lorenzo Lucca il nuovo centravanti azzurro per la prossima stagione insieme a Romelu Lukaku. Accarezzata l’idea Darwin Nunez ma alla fine la società, per più motivi, ha deciso di virare sull’italiano acquistato per circa 35 milioni di euro.

Calciomercato Serie A, ora la Juve pensa a Darwin Nunez

Tuttavia, la punta del Liverpool alla fine potrebbe sbarcare sempre in Serie A. Come rivela infatti La Repubblica oggi in edicola, adesso ci pensa la Juventus.