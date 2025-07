Capolavoro De Laurentiis, bonus extra per Osimhen: 5 mln se raggiunge questa quota gol

Calciomercato Napoli - “Osimhen, l’incubo è finito”, titola così Il Mattino oggi in edicola. Siamo infatti ai titoli di coda di una telenovela snervante che è durata oltre un anno e che sta volgendo al termine portando ben 75 milioni di euro nelle casse della SSC Napoli.

Cessione Osimhen, spunta il clamoroso bonux extra per la SSC Napoli

Dopo una super call andata in scena ieri con una decina di persone collegate, il caso è stato finalmente risolto: il Galatasaray ha infatti accettato clausola anti-Italia per i prossimi due anni in più anche una futura percentuale di rivendita del 10% nel caso in cui dovessero vendere il bomber per una cifra superiore agli attuali 75 milioni di euro.

Nelle casse della SSC Napoli arriveranno 40 milioni subitopiù 35 in due anni. Ma non finisce qui: come evidenzia sempre Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis è stato capace di strappare anche un ulteriore bonus di 5 milioni nel caso in cui il nigeriano dovesse segnare più di 35 reti nella stagione 2025/26.

L’ex pallone d’oro africano ha intanto avuto il via libera per volare in Turchia tra oggi e domani, pronta la firma sul contratto e caso definitivamente chiuso.