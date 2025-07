Calciomercato Napoli, addio in vista per Pasquale Mazzocchima l’esterno napoletano potrebbe non essere l’unico protagonista della stagione scudetto a salutare nelle prossime settimane.

Calciomercato Napoli, Raspadori e Anguissa appesi a un filo?

Come riferisce Il Mattino oggi in edicola, infatti, anche Giacomo Raspadori e Frank Anguissa sono appesi a un filo: Antonio Conte non pensa affatto di rinunciare a loro ma è chiaro che ora c’è una concorrenza da grande squadra ed entrambi potrebbero fare serie riflessioni in vista della prossima stagione.