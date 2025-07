Retroscena Juanlu: Napoli costretto ad accettare questa clausola poco gradita

Calciomercato Napoli, fase di stallo per Dan Ndoye con possibile beffa finale ma intanto arrivano buone notizie per un altro acquisto: Juanlu Sanchez. L’esterno spagnolo, individuato per essere il nuovo vice di Giovanni Di Lorenzo, è infatti pronto per sbarcare in azzurro.

Calciomercato Napoli, inserita una clausola di rivendita per Juanlu

Come riporta Il Mattino oggi in edicola, pur di sbloccare definitivamente l’affare, la SSC Napoli ha accettato seppur assai controvoglia l’inserimento di una clausola di futura rivendita con un 10% in direzione del Siviglia. Tuttavia solo per le prime tre stagioni.

Se la società partenopea dovesse cedere il giocatore dopo il 2028, non dovrebbe nulla al Siviglia. Affare totale da 17 milioni di euro, con l’approdo del 21enne che porterà alla cessione di Pasquale Mazzocchi.