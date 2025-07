CorSport - Infortunio Ndoye, le condizioni: resta nella lista di Manna

Il Napoli cerca un nuovo esterno ed è pronto a chiudere per un calciatore, tra i preferiti c'è anche Dan Ndoye del Bologna e ora occhio a quello che può accadere da un momento all'altro.

Calciomercato Napoli - Aggiornamenti delle ultime ore sul futuro di Ndoye che può lasciare il Bologna ed è conteso tra Napoli e Nottingham Forest:

Per il Napoli è in salita anche la strada che porta a Dan Ndoye, ieri fuori al primo minuto dell’amichevole giocata con il Bologna contro la Virtus Verona per un colpo. Nulla di grave. Mentre comincia a esserlo l’allarme Premier: il Nottingham Forest è piombato sull’esterno svizzero, 24 anni, catalizzando a quanto pare la sua attenzione. Offerta ufficiale al Bologna da una trentina di milioni, magari con qualche bonus: non bastano. La valutazione è quarantacinque-cinquanta milioni. Motivo per cui i contatti con il Napoli, nonostante la frequenza, hanno assunto toni più gelidi in questa fase.