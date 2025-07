Tuttosport - Cessioni Napoli: Lindstrom tratta per andare via subito, altre 7 partenze in arrivo

Calciomercato Napoli - C’è, infatti, una rosa da sfoltire con parecchi esuberi da collocare altrove.

Cessioni Napoli, pronte diverse uscite

Uno dei primi a fare i bagagli sarà Lindstrom, che può tornare in Germania dove lo attende il Wolfsburg in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto a 13. Dopo di loro toccherà ai vari Zerbin, Cheddira, Mazzocchi e Simeone prendere il volo. Non ci sono dubbi sul futuro di altri due esuberi come Ngonge e Folorunsho. Il primo andrà al Torino; mentre il centrocampista ripartirà da Cagliari. Per entrambi la formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto. Lo scrive Tuttosport.