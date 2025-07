Calciomercato Napoli - Con la pista Dan Ndoye del Bologna sempre più in salita (c'è il Nottingham Forest), la lista del direttore sportivo Giovanni Manna per l'esterno d'attacco prevede ad oggi anche Jack Grealish, fuori dai piani del Manchester City di Guardiola ed ex compagno di De Bruyne, così come il solito Federico Chiesa, tagliato dal Liverpool che ha deciso di non convocarlo neanche per il ritiro. Lo riporta il Corriere dello Sport.