Nottingham ora in vantaggio per Ndoye! Giocatore indispettito dal Napoli: il motivo | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Il Nottingham Forest fa sul serio per Dan Ndoye: il club inglese è in vantaggio sul cartellino del giocatore, poiché offre cifre più alte rispetto a quelle proposte dalla società di Aurelio De Laurentiis nelle ultime settimane.

Calciomercato Napoli, Ndoye indispettito

Intanto, secondo quanto appreso da CalcioNapoli24, il giocatore è indispettito: nonostante fosse la prima scelta del Napoli, è ancora in attesa di una mossa decisiva da parte degli azzurri che nel frattempo si sono concentrati su altre trattative. Ha visto sbarcare tanti acquisti in questi giorni e si aspettava un affondo della società anche per lui.

Il rischio che la trattativa tra Napoli e Bologna possa saltare è concreto: l’agente del giocatore degli emiliani spinge per il trasferimento in Inghilterra qualora non arrivi l’accelerata del Napoli in tempi brevi.