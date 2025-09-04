Accostato al Napoli, Sudakov: "Al Benfica sono rinato"

Le Interviste  
SudakovSudakov

Accostato sia al Milan che al Napoli alla fine Georgy Sudakov ha salutato lo Shakhtar Donetsk per unirsi al Benfica.

Il giocatore, attraverso il canale ufficiale della Federcalcio ucraina, ha raccontato i perché della sua scelta di volare a Lisbona e accettare la corte del club lusitano:

"Mi sento come se fossi rinato. Si riparte da zero. Allo Shakhtar ho attraversato una certa fase, e ora il Benfica sta facendo un grande passo avanti. Sto uscendo dalla mia zona di comfort, iniziando un percorso con una nuova squadra, con nuovi allenatori. Si tratta di un nuovo capitolo. È successo tutto molto velocemente. Anche dopo due o tre giorni che ero a Lisbona, dopo aver firmato il contratto, non riuscivo ancora a crederci. Mi è sembrato un sogno.

Ho capito che c'era un serio interesse quando il mio agente mi ha chiamato lunedì, prima della partita contro il Servette. Mi ha detto che il Benfica era seriamente interessato a me e che avrebbe potuto viaggiare da Ginevra a Lisbona dopo la partita"

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top