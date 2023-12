Kvaratskhelia a rischio per Napoli-Braga? Cosa trapela da Castel Volturno

Napoli Calcio - Khvicha Kvaratskhelia in dubbio per il Braga? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione riguardo il calciatore georgiano colpito da un attacco influenzale nella giornata di ieri.

Kvaratskhelia in dubbio Napoli Braga

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport riguardo le condizioni fisiche di Kvaratskhelia che ieri non si è allenato con la squadra per via di un attacco influenzale: