Il paradosso di Zielinski: Piotr resterà campione d’Italia

Calciomercato SSC Napoli - Il 30 giugno Piotr Zielinski consegnerà una maglia con lo scudetto e il 1º luglio riceverà un’altra maglia con lo scudetto. Ne parla il Corriere dello Sport.

Sarà quella dell’Inter, da lunedì ufficialmente campione d’Italia anche per l’aritmetica. Al posto del Napoli.

“Zielinski, avendo già firmato con i nerazzurri da svincolato, scende da un trono per accomodarsi su un altro. Conoscendo l’amore nei confronti di una città e di una squadra per le quali l’estate scorsa ha rifiutato uno stipendio arabo da 36 milioni in tre anni, pensando a tutto questo avrà i brividi anche lui”