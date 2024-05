Sarò con Te, la premiere del film: arriva Spalletti, che boato a via Chiaia! | VIDEO CN24

Notizie Napoli - Inizia la premiere del film Sarò Con Te al cinema Metropolitan di via Chiaia. Il film sul 3° Scudetto del Napoli è pronto per essere mostrato per la prima volta in assoluto nella sala cinematografica del centro città. Alla sala avranno accesso gli invitati SSC Napoli, tra cui ex azzurri e volti noti del mondo dello spettacolo.

Sarò con Te, prima visione del film al cinema Metropolitan







20:00 - Luciano Spalletti è arrivato al cinema Metropolitan! Tanti applausi e cori per il mister che ha rilasciato anche alcune dichiarazioni. Poco dopo anche Victor Osimhen ha raggiunto il cinema Metropolitan.



19:55 - Aurelio De Laurentiis è giunto sul posto insieme a sua moglie Jaqueline. Presente anche l'AD Andrea Chiavelli e il cantante Gigi D'Alessio. Poco dopo è giunto anche il presidente della regione Vincenzo De Luca.



19:50 - Arrivati anche Pierluigi Gollini, Giovanni Di Lorenzo con sua moglie, il club manager Antonio Sinicropi e il capo scouting Maurizio Micheli.

19:45 - Arrivano sul posto Edoardo De Laurentiis, il team manager Beppe Santoro e Giovanni Simeone con sua moglie Giulia Coppini.



19:40 - Arrivati anche Khvicha Kvaratskhelia e Nikita Contini.

19:30 - Inizia a riempirsi il cinema Metropolitan, sono già arrivati la style manager della SSC Napoli Valentina De Laurentiis, il medico sociale Canonico, Tommaso Starace e anche l'ex membro dello staff tecnico azzurro Daniele Baldini. Già arrivato anche l'attore Salvatore Esposito.