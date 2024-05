Avv. Barra: "Vi racconto il giro in Vespa nella notte dello Scudetto! C'è una cosa che non si può spiegare..."

L'avvocato Antonella Barra, membro della AGL Management Exclusive che si occupa anche di diritto sportivo, ha scritto per CalcioNapoli24.it un pensiero legato al momento della SSC Napoli in occasione dell'anniversario della vittoria dello Scudetto del 4 maggio 2023:

"II 4 maggio 2023, a distanza di 'soli' trentatre anni, dopo il triplice fischio finale di Udinese. L'emozione di grandi e piccini è stata manifestata in tutti gli angoli della città partenopea ed io in quella occasione ho deciso di viverla quella gioia, di assaporarla fino alla fine. Con il petto gonfio di orgoglio, sono scesa in strada, senza piani e senza orari, a godermi la vittoria celebrata nei vicoli di Spaccanapoli su di una Vespa dal sapore antico. E lí, tra i quartieri ed i vicoli, ho visto una Napoli di mille colori, sorrisi, abbracci, pianti, ho udito persone cantare in coro, urlare con tutto il fiato, ho percepito il calore di un popolo unito da un unico sentimento: L'AMORE".

"In tutto questo, poteva mai mancare la presenza del mitico amico Giuseppe Lauri? Ebbene no. L'ho visto letteralmente bruciare di passione, ho visto un uomo che ha reso la sua passione una ragione di vita, ho visto l'emozione di chi dopo tanti sacrifici, trasferte in Italia ed in Europa, delusioni e pianti, finalmente raggiunge il desiderato obiettivo, e sapete cosa ho pensato? Che bella la mia Napoli, che Magnifica Gente la mia gente! La vittoria è del popolo napoletano che ha sempre sostenuto la propria squadra nel bene e nel male, la gloria quindi ce la godiamo tutta, in quanto si è riscritta la storia e sarà tramandata di padre in figlio".

"Si è festeggiato a Napoli, città che ha dato una lezione di civiltà e in tutto il Mondo, non vi è stato un angolo che in quella notte e nei giorni a seguire non si è tinta di Azzurro...sappiatelo Napoli è ovunque! La gioia che abbiamo provato e che continuiamo a provare giorno dopo giorno non ve la posso spiegare. L'ammore "comm vo spieg"? La maglia azzurra è come la fede e l'amore e la fede e l'amore miei cari, non si spiega..."