De Laurentiis piomba a Castel Volturno, tentativo in extremis coi giocatori: il retroscena

Ultimissime Calcio Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito a cosa è accaduto in queste ore a Castel Volturno con la visita del presidente Aurelio De Laurentiis:

De Laurentiis-squadra, retroscena a Castel Volturno

"Il primo a rimanere spiazzato e deluso per il crollo dei campioni d’Italia è stato del resto proprio De Laurentiis, incapace di accettare il fallimento e presente anche ieri mattina a Castel Volturno, nell’estremo tentativo di pungolare i giocatori. Ma ormai il danno è stato fatto e l’obiettivo massimo per gli azzurri è risalire all’ottavo posto: per sperare di qualificarsi alla Conference e soprattutto evitare l’onta di partire nella prossima edizione della Coppa Italia dai trentaduesimi di finale (e senza essere teste di serie), in programma già il 10 di agosto".