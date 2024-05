Udinese-Napoli, Calzona va verso una scelta importante in difesa

L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione in merito alla difesa che potrebbe essere schierata lunedì a Udine dal Napoli di Calzona:

"Juan Jesus ieri ha svolto lavoro personalizzato in palestra, nelle ultime due sedute prima della partenza per Udine saranno monitorate le sue condizioni e Calzona così valuterà se dare ancora fiducia al centrale brasiliano o schierare Ostigard al suo posto. Le caratteristiche dell’attacco dell’Udinese potrebbero ancora spingere verso questa soluzione, puntando sulle virtù nel gioco aereo del difensore norvegese per il confronto con Lucca. Il centravanti ex Pisa lavora un po’ da boa, riferimento offensivo per favorire gli inserimenti di centrocampisti talentuosi come Pereyra e Samardzic".