Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'allenatore azzurro Francesco Calzona voleva che la squadra restasse con la testa sull’Udinese, evitando le distrazioni del red carpet per l’anteprima del film sul terzo Scudetto. Una posizione ferma, nel rispetto del ruolo. E del lavoro che bisogna portare a termine. Decisiva per concedere la libera uscita, la mediazione del presidente che ha chiesto a Calzona di avere in sala gli attori principali.