Natan si affida a una psicologa sportiva per superare le difficoltà | FOTO

"Con la migliore", scrive così Natan su Instagram postando una sua videocall con una donna.

Natan si affida anche a una psicologa per emergere

La professionista in questione è Michelle Rikzalla, psicologa clinica e sportiva con 20 anni di esperienza a cui il brasiliano si è affidato per curare anche l'aspetto mentale in questa sua esperienza europea che al momento, dopo un inizio a rilento ma apparentemente positivo, non sta andano nel migliore dei modi.

L'ex Bragantino lavora duro per provare ad essere all'altezza di questa esperienza nel Vecchio Continente, sia sul piano fisico allenandosi duro sia su quello mentale affidandosi a una specialista. E non deve di certo sorprendere: oggi è assolutamente la normalità. E spesso può essere davvero un valore aggiunto.