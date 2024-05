Romano: "Conte ha dato apertura al Napoli, ora è in attesa"

Napoli - Fabrizio Romano sul canale Twitch di SOS Fanta ha dato le ultime notizie su Conte e la panchina azzurra per il ruolo di prossimo allenatore del Napoli:

"Antonio Conte la sua apertura al progetto Napoli l'ha data da tempo. Conte è in una fase molto aperta, che non significa offrirsi. È stato scritto che Conte si è offerto al Chelsea. Conte non si è offerto a nessuno e non ha bisogno di offrirsi a nessuno e men che meno al Chelsea. Il Chelsea ha tanti giocatori giovani, se guardate all'età media è una fra le più basse in Europa e sappiamo che Antonio Conte gradisce avere progetti con squadre più pronte per vincere. Tra Conte e il Chelsea ad oggi non ci sono nemmeno le basi per offrirsi.

Il discorso Conte-Napoli invece è sempre stato interessante ma da qui a dire che Conte al Napoli è fatta, non lo è. Non è mai stata fatta e non c'è mai stato un accordo sia a livello economico che a livello progettuale. È tutt'altro che fatta ed è un discorso complesso perchè il Napoli oggi vorrebbe un allenatore con cui impostare anche un ciclo su valutazioni a lungo termine diverse. I nomi di Pioli e Gasperini restano assolutamente validi, non c'è ancora un accordo fatto con un allenatore e sappiamo che con il presidente De Laurentiis ci vuole pazienza. Conte in questo momento ha dato apertura e disponibilità ma non è in contatto con il Napoli per un accordo. Ad oggi Conte è in attesa dell'opportunità più giusta che possa arrivare dall'Italia o dall'estero, la migliore per lui".