Zielinski salta anche l'Udinese! Calzona ha scelto chi lo sostituirà

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito a chi potrebbe sostituire Zielinski nella sfida di lunedì sera tra Udines e Napoli:

"Zielinski non ci sarà, ieri si è dedicato alle terapie, sta cercando di recuperare dall’infortunio. Non riuscirà ad essere convocato per la trasferta di Udine, al suo posto toccherà ancora a Cajuste, che ha ben figurato contro la Roma, e assicura maggiore dinamismo sia nella ricerca dell'inserimento senza palla che del pressing alto rispetto ad un giocatore più tecnico come Traorè, che non sarà riscattato dal Bournemouth".