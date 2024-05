Udinese-Napoli, comunicazione per i tifosi: le operazioni di accesso allo stadio

Per la gara Udinese-Napoli, in programma lunedì 6 maggio alle ore 20:45, si riporta un estratto del verbale della riunione del GOS inerente ai titoli di accesso della partita in questione:

"Viene comunicato che nell'eventualità di errori nella compilazione dei titoli d'ingresso che comporti discrepanza rispetto al documento di identificazione del titolare, al fine di consentire l'ingresso, sarà necessario procedere ai controlli di polizia del caso con inevitabile rallentamento nelle operazioni di accesso".