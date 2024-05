Calzona confermato a sorpresa? Il Mattino: riflessione in corso da parte di De Laurentiis, c'è un dettaglio che può fare la differenza

Ultime notizie SSC Napoli - L’edizione odierna de Il Mattino racconta di come il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non mollerà l’allenatore Francesco Calzona come ha fatto con gli altri.

Calzona per la panchina del Napoli

Sarebbe errore grave avvicinare allo zero le chance di riconferma di Calzona: