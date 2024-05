Sassuolo-Inter, le formazioni ufficiali: sorpresa Lipani negli emiliani. Inzaghi ne cambia due rispetto al derby

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Sassuolo-Inter che scenderanno in campo alle 20,45.

Davide Ballardini recupera Thorsvedt e Viti: il primo parte titolare, il secondo in panchina. La sorpresa in mediana è Lipani, in attacco Laurienté rientra dalla squalifica e affianca Pinamonti.

Simone Inzaghi fa turnover dopo la conquista dello scudetto e la festa col Torino. In porta c'è Audero, al fianco di Lautaro in attacco ecco Alexis Sanchez. Dumfries torna titolare dopo la squalifica, a centrocampo si rivedono dall'inizio Frattesi e Asllani. Non riposa Mkhitaryan, sempre titolare.

SASSUOLO (3-5-1-1): Consigli; Erlic, Kumbulla, Ferrari; Toljan, Lipani, Henrique, Thorstvedt, Doig; Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Ballardini.

INTER (3-5-2): Audero; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Augusto; Sanchez, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.