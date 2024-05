Allenatore Napoli, CorSport: il vero obiettivo è Gasperini! Ma occhio una variabile a sorpresa

Nuovo allenatore Napoli: ora ci sarebbe Gian Piero Gasperini in pole! Lo riporta l’edizione on line del Corriere dello Sport. “Come in Borsa. Quotazioni-panchina e azioni-allenatore che oscillano, salgono e scendono, un movimento continuo che neanche le notizie degli insider”, si legge sul portale.

Nuovo allenatore Napoli, Gasperini il preferito?

Il tecnico dell’Atalanta sarebbe il favorito del presidente ADL, nonché suo vecchio pallino e con Stefano Pioli e Vincenzo Italiano dietro nelle preferenze. Però il tecnico dei bergamaschi è piuttosto impegnato tra campionato ed Europa League motivo per cui i discorsi saranno rinviati a bocce ferme. E in tutto questo - si legge - non è comunque da escludere totalmente la suggestione Antonio Conte che resta la variabile a sorpresa che potrebbe venir fuori nonostante tutto.