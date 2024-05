Repubblica - De Laurentiis ha sentito Italiano recentemente, gli ha voluto dire una cosa

Calciomercato Napoli - Sono giorni decisivi per la scelta del nuovo allenatore da parte di Aurelio De Laurentiis per la SSC Napoli. Il presidente azzurro sta vagliando le varie ipotesi sul tavolo attualmente. Secondo quanto riportato dai colleghi dell'edizione in edicola oggi di Repubblica, le quotazioni di Vincenzo Italiano sarebbero in risalita:

"Il nono posto dopo lo scudetto è però tutt’altra cosa e lo sa anche De Laurentiis, già al lavoro infatti per il futuro. Ma altrettanto importante è la scelta del nuovo tecnico, con l’altalena del casting che sta facendo risalire le quotazioni di Vincenzo Italiano. Il presidente lo stima e di recente gli ha fatto i complimenti per i risultati con la Fiorentina".