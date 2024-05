"Con la Roma siete stati molto bravi". De Laurentiis parla ai giocatori del Napoli: fissato un obiettivo per le ultime quattro partite

Ultime notizie SSC Napoli - L’edizione odierna de Il Mattino racconta di come il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ieri sia stato a Castel Volturno.

De Laurentiis ieri mattina è voluto andare a Castel Volturno

“per ricordare alla squadra che la prova con la Roma deve essere ripetuta in quest'ultimo mese perché l'obiettivo è quello di tornare in Europa e «ripetere in queste ultime gare la prestazione con la Roma, dove siete stati molto bravi», ha ribadito. Perché a quel primato, delle quindici qualificazioni consecutive, tiene da morire”