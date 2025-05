Gazzetta - Buongiorno e Juan Jesus puntano a Napoli-Cagliari. Le ultime sulle condizioni di Lobotka

Napoli - Alessandro Buongiorno, Juan Jesus e Stanislav Lobotka seguiranno la squadra nella trasferta di Parma. Tutti e tre sono fermi ai box per infortunio ma andranno in tribuna al Tardini. Una scelta non inedita in casa Napoli in quanto anche nelle scorse settimane era accaduto. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dà un piccolo aggiornamento sulle condizioni dei tre calciatori.

Infortunati Napoli

Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport sia Juan Jesus che Buongiorno stanno provando a recuperare in extremis per l'ultima gara di campionato che vedrà il Napoli giocare allo stadio Maradona contro il Cagliari. Per quanto riguarda invece Lobotka appare praticamente impossibile una convocazione per Parma-Napoli: le sue condizioni dovranno essere monitorate con grande attenzione anche per l'ultima gara della stagione.