Il Mattino - Elmas e Hojlund non faranno in tempo per andare in panchina col Cagliari

Calciomercato Napoli - Nessuna sorpresa a quanto pare, Elmas e Hojlund diventeranno presto due giocatori del Napoli ma nessuno dei due sarà a disposizione di Conte per Napoli-Cagliari come svelato da Il Mattino:

Ci sono le intese formali, mancano le ufficializzazioni ma il più è fatto, gli accordi sono quasi totali e davvero sarebbe da colpo di scena se Hojlund ed Elmas non diventeranno due calciatori del Napoli. Si sa, bisogna attendere ancora qualche piccolo dettaglio ma - dicono gli entourage del danese e del macedone - il banco non può saltare. In ogni caso, nessuno dei due farà in tempo per andare in panchina con il Cagliari.